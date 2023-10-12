Буллингем: IFAB обсудит применение VAR при назначении угловых и штрафных

Марк Буллингем, исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии, сообщил, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), определяющий правила игры, обсудит, должна ли аудиосвязь между судьями и VAR быть доступна в прямом эфире болельщикам. Сам Буллингем — сторонник этой инициативы.

Система VAR оказалась в центре обсуждений IFAB из-за инцидента в первом тайме матча «Ливерпуль»—«Тоттенхем», прошедшего в субботу, 7 октября, в седьмом туре чемпионата Англии. На 34-й минуте этого матча форвард «Ливерпуля» Луис Диас открыл счет, но рефери Саймон Хупер гол не засчитал. Судья отметил, что боковой арбитр поднял флаг, сигнализируя о положении вне игры. В то же время видеоповторы четко показывали, что Диас не был в офсайде, и зрители ожидали, что VAR быстро исправит решение Хупера. Но корректировки не произошло, потому что руководитель бригады, обеспечивавшей работу VAR, Даррен Ингленд подумал, что они засчитали мяч Луиса Диаса.

Буллингем сказал, что продолжающийся эксперимент FIFA, в ходе которого судьи объясняют результаты проверки на поле, является «шагом в правильном направлении», и добавил: «Думаю, этот вопрос и в дальнейшем будет подниматься». К тому же такая практика (трансляция аудиосвязи) уже существует в других видах спорта.

Марк Буллингем также сказал, что IFAB было предложено рассмотреть возможность расширения сферы действия VAR, чтобы принимать решения по таким вопросам, как назначение угловых и штрафных ударов, но сам он это предложение не поддерживает. «Я думаю, нам бы очень не хотелось, чтобы игра останавливалась гораздо чаще, чем сейчас, но это уже будет отдельной темой для обсуждения»,— подытожил он.

Вмешательства VAR в настоящее время ограничиваются голами, пенальти, прямыми красными карточками и ошибочной идентификацией игрока (ситуациями, в которых судья предупреждает или удаляет не того игрока команды-нарушителя).

О том, как «Ливерпуль» стал жертвой вопиющей судейской ошибки,— в материале «Ъ» «VAR оказался слеп».

Екатерина Маракулина