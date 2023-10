VAR оказался слеп

Гол вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса (слева) в ворота «Тоттенхема» не был засчитан арбитром из-за мнимого офсайда, а VAR при этом промолчал



Фото: Reuters/Peter Cziborra NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS, Peter Cziborra / Reuters