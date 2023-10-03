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Коммерсантъ FM
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VAR оказался слеп

«Ливерпуль» стал жертвой вопиющей судейской ошибки

В Английской премьер-лиге (АПЛ) разразился очень громкий скандал, связанный с судейством и применением системы VAR. «Ливерпуль» приравнял к подрыву «спортивной целостности» удивительную ошибку, которая произошла в проигранном им матче «Тоттенхему». При счете 0:0 отвечавшие за работу VAR арбитры не отменили решение бригады в поле, не засчитавшей из-за мнимого офсайда чистый гол Луиса Диаса. Это уже не первый случай в нынешнем сезоне, когда у клубов возникают вопросы по поводу эффективности системы.

Гол вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса (слева) в ворота «Тоттенхема» не был засчитан арбитром из-за мнимого офсайда, а VAR при этом промолчал

Гол вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса (слева) в ворота «Тоттенхема» не был засчитан арбитром из-за мнимого офсайда, а VAR при этом промолчал

Фото: Reuters/Peter Cziborra NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS, Peter Cziborra / Reuters

Гол вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса (слева) в ворота «Тоттенхема» не был засчитан арбитром из-за мнимого офсайда, а VAR при этом промолчал

Фото: Reuters/Peter Cziborra NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS, Peter Cziborra / Reuters

Главной новостью очередного уикенда в Английской премьер-лиге стало чрезвычайно резкое по форме заявление, опубликованное клубом «Ливерпуль». В нем он называет «подрывом спортивной целостности» эпизод из его субботнего гостевого матча против «Тоттенхема», угрожая рассмотреть для установления справедливости «весь спектр доступных вариантов».

Он был центральным в седьмом туре чемпионата Англии. В нем встречались два клуба, входящие в лидирующую группу. «Тоттенхем» смог одержать победу — 2:1 — над потерявшим из-за удалений сразу двух игроков — Кёртиса Джонса и Диогу Жоту — соперником, вырвав ее на последних секундах благодаря голу в свои ворота Жоэля Матипа, и сейчас располагается на второй позиции в первенстве вслед за «Манчестер Сити». Однако в заявлении имелось в виду ЧП еще из первого тайма встречи, случившееся при счете 0:0.

Оно превратилось в новостной хит для британских медиаресурсов по вполне понятной причине. В футболе нечасто увидишь настолько странные и нелепые судейские ошибки. Атака «Ливерпуля» завершилась выходом к чужим воротам форварда Луиса Диаса, поразившего цель. Рефери Саймон Хупер, однако, гол не засчитал, увидев, что боковой арбитр поднял флаг, сигнализируя о положении вне игры. Между тем на видеоповторах было прекрасно видно, что Диас во время приема мяча с запасом избежал офсайда, и зрители, наблюдавшие за игрой, ждали привычной процедуры, когда VAR оперативно корректирует решение арбитра. В данном случае корректировка представлялась чем-то абсолютно рутинным. Между тем гол так и не был засчитан. «Тоттенхем» исполнил свободный удар, после которого заново инициировать проверку момента было уже нельзя по регламенту, а вскоре открыл счет.

Выяснилось, что VAR все-таки анализировал эпизод. Но ни руководитель отвечавшей за его работу бригады Даррен Ингленд, ни его помощник Дэн Кук странным образом умудрились не обратить внимание на действия коллег в поле, подумав, что они засчитали мяч Луиса Диаса. Ингленд в итоге отправил Хуперу стандартное сообщение «проверка завершена», означающее, что VAR подтверждает правильность его вердикта.

После матча главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, не сдерживая эмоций, говорил о том, что его клуб потерпел поражение в «самых несправедливых обстоятельствах» из-за «безумных решений» судей, ставя под сомнение и полученные его футболистами красные карточки. Клоппа поддержали и знаменитые в прошлом английские игроки, теперь ставшие популярными футбольными экспертами, например Гэри Невилл и Алан Ширер. Ширер охарактеризовал происшествие в матче «Тоттенхема» с «Ливерпулем» как «ужасный день» для всего английского футбола, после которого нужно думать о «восстановлении доверия» к судьям и VAR.

Жесткая критика заставила оправдываться Профессиональную ассоциацию арбитров (PGMOL). Хотя на самом деле ее объяснение, по сути, лишь констатирует факт «значительного» ляпа и списывает его на «человеческий фактор».

Между тем BBC предполагает, что скандал будет развиваться. По его данным, «Ливерпуль» намерен предъявить претензии как PGMOL, отстранившей Даррена Ингленда и Дэна Кука от работы на воскресных матчах «Ноттингема» с «Брентфордом» и «Фулхема» с «Челси», так и Футбольной ассоциации Англии. Именно она санкционировала командировку Ингленда, Кука и имевшего статус резервного арбитра в лондонском матче Майкла Оливера в ОАЭ. Там они в четверг обслуживали игру местной лиги между клубами «Аль-Айн» и «Шарджа». Судьи вернулись на родину всего за сутки до встречи «Тоттенхема» с «Ливерпулем», и у них остался минимум времени для подготовки к ней.

Кроме того, The Guardian указывает на то, что проблемы с судейством и VAR в нынешнем английском сезоне уже успели приобрести черты тренда. Скажем, в первом туре, несмотря на наличие системы, которая призвана исключить грубые ошибки, не был назначен бесспорный пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче с «Вулверхэмптоном». На VAR и арбитров жаловались представители других клубов.

Алексей Доспехов

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