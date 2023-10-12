Сбербанк присоединится ко второму этапу тестирования цифрового рубля

Сбербанк (MOEX: SBER) примет участие во второй волне тестирования цифрового рубля, заявил глава кредитной организации Герман Греф. В первом этапе эксперимента по внедрению цифрового рубля Сбербанк не участвовал.

Отвечая на вопрос ТАСС в кулуарах Российской энергетической недели о планах Сбербанка участвовать во втором этапе тестирования цифрового рубля, Герман Греф сказал: «Да, будем безусловно».

Работу над созданием цифрового рубля Банк России начал в 2021 году. Основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в России, вступили в силу с 1 августа 2023 года. В том же месяце началось пилотирование цифрового рубля на реальных операциях для физических и юридических лиц.

До 2025 года операции будут проходить в тестовом режиме, пока к специальной платформе регулятора подключены только 13 кредитных организаций. Среди них ВТБ (MOEX: VTBR), Альфа-банк, «Дом.РФ», Ингосстрах-банк, Газпромбанк, Киви-банк, «Ак Барс», МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Синара», Росбанк и ТКБ.

Подробнее о том, как банки оценивают затраты на внедрение новой формы нацвалюты,— в материале «Ъ FM» «Цифровой рубль обходится в копеечку».

Милена Костерева