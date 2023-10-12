Мэр израильского Сдерота призвал эвакуировать население

Глава израильского Сдерота Алон Давиди обратился к премьеру Биньямину Нетаньяху с призывом эвакуировать жителей города. Населенный пункт ранее в четверг, 12 октября, подвергся обстрелу со стороны палестинского движения «Хамас», несколько человек ранены.

«Глава правительства, из Сдерота необходимо вывезти всех его жителей, чтобы наша армия могла спокойно выполнять свои боевые задачи... Люди живут здесь уже 20 лет, они заслужили быть эвакуированными»,— говорится в заявлении господина Давиди (цитата по ТАСС).

Сдерот — небольшой город в южной части Израиля, находится в 15 км от Ашкелона. Население превышает 30 тыс. человек.

9 октября израильские военные проводили в Сдероте операцию по «зачистке» от вооруженных лиц. На тот момент эвакуация населения не объявлялась.

Утром в четверг палестинские формирования возобновили обстрел южных районов Израиля после девятичасового перерыва. Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. Тысячи человек погибли и пострадали с обеих сторон.

О политической ситуации в Израиле на фоне войны — в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Леонид Уварчев