Бывший глава China Everbright исключен из Компартии Китая

Бывший секретарь парткома и председатель правления финансовой корпорации China Everbright Group Ли Сяопэн исключен из Коммунистической партии Китая и уволен с госслужбы, сообщает «Синьхуа». Поводом для этого стали серьезные нарушения партийной дисциплины и закона, выявленные в ходе расследования против бизнесмена.

Как отмечает агентство, господин Ли был признан виновным в коррупции. В ходе расследования было установлено, что он «оказывал третьим лицам содействие в продвижении по карьерной лестнице, злоупотреблял служебным положением в интересах других лиц и получал от них деньги и материальные ценности в огромном размере». Все денежные средства и полученные подарки в обмен на коррупционные действия были изъяты. Само дело господина Ли передано в прокуратуру.

О проверке в отношении бывшего главы China Everbright Group стало известно в апреле. Расследование в его отношении вели Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет КНР.

Подробнее о масштабной антикоррупционной кампании властей КНР в финансовом секторе — в материале «Ъ» «Китайских банкиров лечат от элитарности и гедонизма».

Кирилл Сарханянц