Акции Birkenstock упали на 13% в первый день торгов после IPO

Акции немецкого производителя обуви Birkenstock упали в первый день торгов почти на 13% в сравнении с ценой на IPO. Торги акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже начались вчера, 11 октября. К закрытию торгов цена акций Birkenstock составила $40,2 против $46 во время первичного размещения. В ходе IPO компания привлекла $1,48 млрд, общая стоимость компании оценивалась в $9 млрд. К концу торгов ее оценка снизилась до $8 млрд.

Акции крупных компаний, особенно известных потребительских брендов, таких как Birkenstock, довольно редко падают в первый день торгов. По мнению экспертов, снижение акций компании может свидетельствовать о том, что инвесторы все еще осторожно подходят к покупке новых акций, поскольку в нынешнем году было мало крупных размещений. «Это показывает, что оценки, которые подчас присваивают этим компаниям, не имеют абсолютно никакого смысла, особенно в условиях снижающегося рынка, где есть много других возможностей выгодно купить акции»,— прокомментировал размещение Birkenstock глава хедж-фонда Great Hill Capital Томас Хейс.

С начала года компании привлекли в ходе IPO $19 млрд — больше, чем в прошлом году ($8,6 млрд), но существенно меньше, чем в рекордный 2021 год (более $150 млрд). Правда, в последний месяц этот процесс активизировался: первичные размещения провели разработчик микропроцессоров Arm, сервис доставки продуктов Instacart и разработчик технологий для маркетинга Klaviyo. С момента IPO акции всех этих компаний немного снизились.

В случае Birkenstock некоторые трейдеры критиковали компанию, считая ее оценку завышенной в условиях волатильного фондового рынка и нестабильного финансового положения американских потребителей. В 2021 году контрольный пакет акций Birkenstock, которой до этого с 1774 года владели представители семьи Биркеншток, купил инвестфонд L Catterton. Тогда компанию оценили в $4,85 млрд.

Яна Рождественская