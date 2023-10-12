Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новак: в России происходит глобальная диверсификация газовой отрасли

Вице-премьер Александр Новак заявил, что в России происходит глобальная диверсификация газовой отрасли. В качестве основного вектора развития энергетической отрасли он назвал ориентацию поставок газа на Восток.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам вице-премьера, Россия исходит из того, что рост потребления нефти и газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти. По мнению премьера, газ как дешевый энергетический ресурс «в будущем будет увеличивать свою долю в энергетическом балансе».

«Наш вектор развития — поставки в большей степени на Восток, развитие сжиженного природного газа, который можно поставлять в любую точку мира транспортом. У нас тоже происходит глобальная диверсификация газовой отрасли в настоящий момент»,— сказал Александр Новак в интервью «России-24» (цитата по «Интерфаксу»).

После введения санкций Россия переориентировала поставки энергетического сырья на Восток. В результате доля импорта российской сырой нефти в Индии за первые шесть месяцев 2023 года увеличилась в десять раз, до 20%, по сравнению с данными 2021–2022 годов. Экспорт российского газа в Китай в мае обновил исторический максимум: 3,09 млрд куб. м.

Власти прогнозируют рост производства сжиженного природного газа (СПГ) в России к концу 2024 года на 43,3%. В прошлом году производство этого сырья в России выросло на 8,1%, до рекордных 32,5 млн т.

О ситуации с рынком СПГ читайте в материале «Израиль прикручивает газ».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...