Новак: в России происходит глобальная диверсификация газовой отрасли

Вице-премьер Александр Новак заявил, что в России происходит глобальная диверсификация газовой отрасли. В качестве основного вектора развития энергетической отрасли он назвал ориентацию поставок газа на Восток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам вице-премьера, Россия исходит из того, что рост потребления нефти и газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти. По мнению премьера, газ как дешевый энергетический ресурс «в будущем будет увеличивать свою долю в энергетическом балансе».

«Наш вектор развития — поставки в большей степени на Восток, развитие сжиженного природного газа, который можно поставлять в любую точку мира транспортом. У нас тоже происходит глобальная диверсификация газовой отрасли в настоящий момент»,— сказал Александр Новак в интервью «России-24» (цитата по «Интерфаксу»).

После введения санкций Россия переориентировала поставки энергетического сырья на Восток. В результате доля импорта российской сырой нефти в Индии за первые шесть месяцев 2023 года увеличилась в десять раз, до 20%, по сравнению с данными 2021–2022 годов. Экспорт российского газа в Китай в мае обновил исторический максимум: 3,09 млрд куб. м.

Власти прогнозируют рост производства сжиженного природного газа (СПГ) в России к концу 2024 года на 43,3%. В прошлом году производство этого сырья в России выросло на 8,1%, до рекордных 32,5 млн т.

О ситуации с рынком СПГ читайте в материале «Израиль прикручивает газ».

Анастасия Ларина