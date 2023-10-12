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Коммерсантъ FM
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Боррель раскритиковал нейтралитет Китая в конфликте России и Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью SCMP заявил, что Евросоюз не совсем удовлетворен аргументом Китая о нейтральности по вопросу конфликта между Россией и Украиной. По его словам, быть нейтральным в таком случае — «все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий».

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

При этом Жозеп Боррель назвал участие Китая в мирной конференции по конфликту России и Украины, прошедшей в Саудовской Аравии, хорошим шагом. Вместе с тем он отметил, что Китай может сделать больше, например принять участие в мирной инициативе, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы знаем о китайских расчетах и ограничениях, стоящих за этим конфликтом, и тенденцию смотреть на него через призму своей конкуренции с США»,— добавил Жозеп Боррель.

В феврале Китай предложил свою версию мирного плана урегулирования российско-украинского конфликта. Среди предложенных пунктов был отказ от менталитета холодной войны, соблюдение принципа «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других», а также возобновление переговоров. Жозеп Боррель называл этот план набором благих пожеланий.

В китайском мирном плане вопрос границ и территориальной целостности Украины не затрагивался. В связи с этим Владимир Зеленский заявил, что возвращение границ его страны к 1991 году — единственный способ закончить военные действия с Россией.

В апреле по инициативе украинской стороны состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. В итоге лидеры договорились, что Китай направит на Украину своего специального представителя. В Кремле расценили переговоры как «шаг на пути к миру».

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

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