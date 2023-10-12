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Коммерсантъ FM
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Дзюдоист Халмурзаев отстранен от соревнований после публикации флага Палестины

Российский дзюдоист Хасан Халмурзаев временно отстранен от соревнований из-за нарушения внутренних правил Федерации дзюдо России. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации дзюдо (IJF).

Как сообщается в пресс-релизе, IJF получила письмо от российской стороны, в котором указала, что публикации Хасана Халмурзаева в социальных сетях нарушают внутренние правила и положения федерации о запрете на публичное высказывание политических или религиозных взглядов. В связи с этим он временно отстранен до принятия дальнейших решений.

После начала боевых действий между палестинским движением «Хамас» и Израилем Хасан Халмурзаев изменил фото в профиле в Instagram (принадлежит экстремисткой и запрещенной в РФ Meta) на флаг Палестины.

29-летний Халмурзаев — олимпийский чемпион 2016 года, обладатель бронзы чемпионата мира 2017-го и золота чемпионата Европы 2016-го.

О ситуации в Израиле — в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Лусине Баласян

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