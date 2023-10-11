Миллиарды-фри

В Сан-Франциско на 93-м году жизни умер Чарльз Фрэнсис Фини, миллиардер, который заработал свое $8-миллиардное состояние на сети магазинов беспошлинной торговли и почти полностью раздал его на цели благотворительности еще при жизни. Оказывая финансовую помощь, он не любил раскрывать свое имя и считал, что отдавать деньги надо, пока живешь, а не после смерти.

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Фото: Cornell University Чарльз Фрэнсис Фини

Фото: Cornell University

Виноторговец

«У меня была идея, которая на протяжении всей моей жизни оставалась неизменной,— нужно использовать свое богатство для помощи людям. Попробуйте сами, вам понравится». Эти слова принадлежат Чарльзу Фрэнсису Фини, или, как его чаще называли, Чаку Фини, американскому предпринимателю ирландского происхождения, основателю магазинов беспошлинной торговли Duty Free Shoppers, миллиардеру и — куда в большей степени — филантропу. Он был уверен, что «гораздо веселее отдавать, пока ты жив, чем когда ты мертв». Именно так он и сделал: все свое многомиллиардное состояние Чак Фини раздал за несколько лет до смерти.

Чарльз Фини родился в 1931 году в городе Элизабет (штат Нью-Джерси) в американо-ирландской семье. Мать работала медсестрой в больнице, отец был страховым агентом. Подрабатывать, чтобы помочь семье, Чарльз начал еще в школе — то продавая рождественские открытки, то устраиваясь чистить снег во дворах. После школы прошел военную службу, успев послужить в ВВС США радистом во время Корейской войны.

Воспользовавшись положенной ветеранам льготой, в 1952 году поступил в Корнелльский университет, где изучал гостиничный менеджмент. После окончания университета Чарльз Фини полностью погрузился в бизнес, правда не гостиничный. Объединив силы со своим однокурсником Робертом Уорреном Миллером, он сначала продавал необлагаемый налогами алкоголь морякам Атлантического флота ВМС США, а потом расширил ассортимент, включив табачные изделия и автомобили. Из этого делового партнерства в 1960 году возникла компания Duty Free Shoppers Group (DFS Group), которая начинала с операций в Гонконге, потом вышла на рынок Европы, а затем, воспользовавшись отменой запрета для граждан Японии выезжать за рубеж, запустила торговлю на Гавайях. Потом магазины беспошлинной торговли появились во многих аэропортах мира, а со временем — не только в аэропортах, но и в деловых центрах крупных городов.

Анонимный филантроп

Бизнес приносил сотни миллионов долларов. Но у Чарльза Фини к тому моменту уже была идея использовать свое богатство для помощи людям. В 1982 году он создает благотворительный фонд Atlantic Philanthropies, а в 1984-м в тайне почти от всех, за исключением только самых близких людей, переводит фонду всю свою долю в DFS Group. На тот момент 38,75% в DFS Group стоили около $500 млн.

Далее многочисленные инвестиционные и благотворительные проекты он осуществлял через Atlantic Philanthropies, не афишируя своего имени.

К 1996 году Atlantic Philanthropies раздала на благотворительные цели уже около $600 млн. И в этот момент Чарльз Фини решил выйти из DFS Group, так как фонд уже самостоятельно стоял на ногах, не нуждаясь в доходах от бизнеса. Он продал свою долю в компании концерну LVMH Бернара Арно. Тогда же ему пришлось публично признаться в том, что он стоит за многомиллионными благотворительными проектами Atlantic Philanthropies. Опубликовал свое признание в The New York Times он из-за того, что его партнер по бизнесу Роберт Миллер подал иск, выступая против продажи акций DFS Group концерну LVMH. Этот иск раскрыл бы все пожертвования Фини, которые были до тех пор анонимными, поэтому Чак Фини решил действовать с опережением.

Филантроп публичный

Продав свою долю в DFS Group, он уже был свободен посвящать всю свою жизнь воплощению главной идеи — помогать, раздавать деньги на важные проекты.

За время своего существования Atlantic Philanthropies выдал несколько тысяч грантов на общую сумму $8 млрд на реализацию проектов на пяти континентах мира. Средства шли на образование, здравоохранения, правозащитную деятельность, научные исследования и многое другое.

Чак Фини не забыл помочь и своей школе в городе Элизабет. Переданные им $250 тыс. были крупнейшим в истории школы пожертвованием. Давший ему высшее образование Корнелльский университет получил в общей сложности около $1 млрд, и за это университет называл Чарльза Фини своим «третьим основателем», наряду с Эзрой Корнеллом и Эндрю Диксоном Уайтом. Чарльз Фини через свой фонд помогал бороться со СПИДом в Южной Африке, развивал университеты в Ирландии, продвигал отмену смертной казни в США, содействовал созданию инфраструктуры во Вьетнаме, вкладывался в поиск лекарства от рака и болезней сердца.

Сам же при этом он жил скромно: ему не нужны были личный автомобиль и собственный дом, хватало съемной квартиры в Сан-Франциско. Он обходился без перелетов бизнес-классом и носил часы Casio, купленные за $10.

Пример Чака Фини вдохновил Билла Гейтса и Уоррена Баффета на создание в 2010 году инициативы «Клятва дарения», к которой присоединяются богатые люди, готовые направить значительную часть своего состояния на благотворительность. Чарльз Фини подписал эту клятву в 2011 году.

«Мне сложно придумать иной способ использования состояния, который бы приносил столько же внутреннего удовлетворения, как отдавать его другим в течение своей жизни,— то есть посвящать свою собственную жизнь действенным усилиям по улучшению условий человеческого существования»,— написал он в объяснении своего желания подписать «Клятву дарения». И сейчас к инициативе присоединились уже более 200 миллионеров и миллиардеров из разных стран мира.

В 2020 году Чарльз Фрэнсис Фини объявил о закрытии Atlantic Philanthropies, поскольку, по его мнению, фонд целиком выполнил задачу, ради которой создавался.

Алена Миклашевская