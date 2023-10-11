ЗакС Петербурга поддержал инициативу внести изменения в федеральный закон о КРТ

Депутаты Законодательного собрания в первом чтении единогласно одобрили предложения по внесению изменений в закон о комплексном развитии территорий (КРТ) на федеральном уровне, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Авторы инициативы предлагают внести изменения в федеральные документы: Градостроительный и Жилищный кодексы РФ. Среди предложений — право для городов федерального значения самим определять географию расселения, добровольность участия, налоговые льготы для участников программы. Ко второму чтению возможны изменения с учетом замечаний Совета Законодателей: ранее он отклонил предложения петербургских парламентариев.

В первом же чтении, по словам автора инициативы, депутата от фракции «Единая Россия» Дениса Четырбока, депутаты рассмотрели предложения еще без учета советов федеральной власти. «Здесь не учтены те замечания, которые были изложены в заключении Совета Законодателей. Я бы не рассматривал это заключение, как отрицательное. Поскольку сам Совет Законодателей говорит, что инициатива может быть внесена в Госдуму, но с учетом тех замечаний, которые указаны в заключении»,— прокомментировал в ходе заседания Денис Четырбок.

Закон о КРТ в Петербурге в прошлом году «заморозили» из-за недовольства горожан. Теперь правительство Петербурга планирует продлить заморозку реновации до 2025 года. Над доработкой программы работал штаб, в состав которого вошли депутаты, активисты, представители Общественной палаты города и др. В итоге разработали предложения, которые учитывают главные претензии горожан.

Анастасия Захарова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте