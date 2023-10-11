Облако МТС получило ГОСТ для размещения банковских информационных систем

Облачный провайдер CloudMTS, входящий в группу МТС (MOEX: MTSS), получил сертификацию, которая разрешает банкам размещать информационные системы с данными компаний в защищенном сегменте облака оператора. Сервис успешно прошел проверку на соответствие требованиям информационной безопасности, сообщила пресс-служба.

«CloudMTS сообщает о получении заключения о соответствии требованиям ГОСТа Р 57580.1-2017 для безопасного размещения в облаке информационных систем банков и финтех-компаний, содержащих данные финансовых операций»,— говорится в сообщении пресс-службы CloudMTS (цитата по «Прайму»).

ГОСТ Р 57580.1-2017 — российский стандарт безопасности финансовых операций. Его выполнение является обязательным для работы банков и финтех-компаний.

Облачное хранилище МТС получило ГОСТ на свою физическую инфраструктуру, а именно на два центра обработки данных (ЦОД) в Москве и один в Санкт-Петербурге, а также на программное обеспечение и отдельные услуги провайдера для финансовых организаций. Получение ГОСТа подтверждает, что инфраструктура МТС прошла проверку на соответствие требованиям информационной безопасности необходимым для работы с банковскими данными, отметили в пресс-службе.

Директор по развитию продуктов CloudMTS Вера Баева обратила внимание, что российские финансовые организации обладают разветвленными информационными системами, однако не все данные удобно хранить внутри контура компаний. «К тому же существует ряд кейсов, когда без переноса систем во внешний контур просто не обойтись. Реализация подобных задач возможна лишь в защищенном сегменте облака»,— добавила госпожа Баева.

CloudMTS — один из крупнейших в России облачных провайдеров с собственными датацентрами и магистральными каналами связи. Облачная экосистема включает в себя решения в формате частных, публичных, гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных сервисов, услуги дата-центров и телеком-сервисы.

Милена Костерева