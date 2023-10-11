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Коммерсантъ FM
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Белгородец получил 12 лет колонии за взрыв гранаты во дворе жилого дома

Свердловский райсуд Белгорода назначил 12 лет колонии строгого режима 27-летнему жителю города Шоте Маргвелашвили, взорвавшему гранату во дворе жилого дома на улице Серафимовича в апреле текущего года. Как рассказывал «Ъ», в результате один человек погиб, еще двое, в том числе сам подсудимый, получили ранение.

В прокуратуре Белгородской области уточнили, что мужчина признан виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывного устройства (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). В апреле он выпивал в гостях у своих соседей. Между ними произошел незначительный конфликт, в ходе которого один из гостей заступился за хозяйку дома и указал подсудимому на недостойное поведение.

Злоумышленник сходил к себе в соседнее домовладение за ранее приобретенной гранатой, выдернул из нее чеку и, подойдя на близкое расстояние к паре, выпустил гранату из руки. Это привело к взрыву, в результате которого погиб один человек, а двое пострадали. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сразу после происшествия рассказывал, что жители дома, где взорвалась граната, вели «асоциальный образ жизни».

Приговор в законную силу пока не вступил. Судя по картотеке дел Свердловского райсуда, осужденный его обжаловал.

Суды в приграничных регионах стали чаще выносить приговоры за незаконное хранение и использование взрывчатки и взрывных устройств. В начале года Белгородский райсуд вынес приговор двум мужчинам, которые в первые месяцы специальной военной операции (СВО) на Украине наладили поставки из зоны проведения СВО оружия и боеприпасов. Один из них получил условный срок, другой — три года колонии строгого режима. Наиболее частым наказанием для хранивших взрывчатку гражданских лиц являются исправительные работы. В отдаленной от границы с Украиной Липецкой области мобилизованный получил семь лет колонии за взрыв двух гранат во дворе многоэтажки в густонаселенном районе областного центра.

Сергей Толмачев, Воронеж

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