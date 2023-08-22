Белгородцу назначили 400 часов обязательных работ за хранение найденной гранаты

Грайворонский райсуд Белгородской области признал местного жителя Геннадия Жительного виновным в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и назначил ему 400 часов обязательных работ. Уголовное дело было возбуждено управлением ФСБ по региону.

Как пояснили в суде, весной прошлого года мужчина нашел ручную осколочную гранату РГД-5 в лесополосе рядом с селом Дорогощь. Он принес ее домой и спрятал в пуфике. Оперативники обнаружили снаряд 2 июня этого года. Экспертиза показала, что граната пригодна для применения по назначению.

В судебном заседании Геннадий Жительный признал вину, пояснив, что сохранил гранату с целью самообороны, поскольку проживает в приграничной с Украиной полосе. При назначении наказания суд учел полное признание вины подсудимым и тот факт, что его действия не были направлены на причинение какого-либо вреда охраняемым законом интересам. Квалификация была снижена с тяжкого преступления на преступление средней тяжести. Приговор вступил в законную силу.

Суды в приграничных районах Белгородской области стали чаще выносить приговоры за незаконное владение оружием и боеприпасами. Недавно Борисовский райсуд ограничил свободу местного жителя на три с половиной года за хранение патронов. В начале лета Алексеевский райсуд приговорил мужчину к году и шести месяцам исправительных работ за хранение восьми кг взрывчатки.

Сергей Толмачев