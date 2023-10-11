Пашинян счел необоснованными опасения по поводу закрытия рынка РФ для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не ожидает, что Россия закроет свой рынок для армянских производителей. Так он прокомментировал информацию о проблемах с поставками армянского коньяка в Россию.

«Откуда взялось предположение, что Россия закрывает, закрыла или закроет для нас свой рынок? Мы входим в Евразийский экономический союз, и наши экономические отношения регулируются»,— сказал господин Пашинян в интервью общественному телевидению страны.

По его словам, за последние 20-30 лет подобная проблема с ввозом коньяка возникала «сотни раз». «Я, например, пытался разобраться в деле, что произошло и что происходит, и мы также получили заверения, что никакого политического контекста нет»,— заверил армянский премьер, призвав при этом местных производителей «серьезно следить за качеством» продукции.

3 октября министр экономики страны Ваан Керобян заявил о проблемах с поставками в Россию из-за проверок качества армянского коньяка на границе. Он говорил, что армянские грузы простаивают на КПП «Верхний Ларс». Через пару дней министр уточнил, что в проверках нет политического контекста, и призвал не «утрировать» проблему.

Лаура Кеффер