Власти Армении сообщили о проблемах с поставками грузов в Россию

В правительстве Армении заявили о проблемах с поставками грузов в Россию из-за проверок качества армянского коньяка на границе. Об этом сообщил министр экономики страны Ваан Керобян.

«Армянские грузы простаивают на КПП "Верхний Ларс"… О причинах российская сторона сообщила. Осуществляют проверки качества коньяка. Мы на связи с российскими коллегами»,— сказал господин Керобян (цитата по «Интерфаксу»).

Агентство «Арменпресс» пишет, что на КПП «Верхний Ларс» окончания контроля ожидают около 60 фур с коньяком. Все они направляются из Армении в Россию.

«С марта-апреля российская таможенная служба начала осуществлять таможенный контроль ввозимых из Армении коньяков. Это объясняется тем, что были обнаружены поддельные коньяки. Несколько дней назад наблюдение было усилено»,— сообщил агентству торговый атташе посольства Армении в России Ваан Акопян.

В мае господин Акопян заявил, что Ереванский коньячный завод, которым владеет французская компания Pernod Ricard, может прекратить поставки коньяка Ararat в Россию. Позднее стало известно, что поставки «Арарата» продолжаются в штатном режиме.

Петр Бузлаев