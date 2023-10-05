Ереван призвал не искать политику в проблемах с поставками армянского коньяка

Министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что в проверках качества армянского алкоголя российскими специалистами на КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе нет политического контекста. Он попросил не «утрировать» проблему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ваан Керобян в 2021 году

Фото: Министерство экономики Республики Армения Ваан Керобян в 2021 году

Фото: Министерство экономики Республики Армения

«Я бы не сказал, что есть политический контекст... Машины с алкоголем проходят, не все, но в вчера проехали десятки машин»,— сказал Ваан Керобян (цитата по «Интерфаксу»). Министр отвечал на вопрос о причинах скопления грузовых машин на «Верхнем Ларсе», из-за которых на въезде в Россию возникла очередь из грузовиков.

Министр сообщил, что российская сторона взяла пробы грузов из ряда машин на экспертизу. «Я бы не стал утрировать проблему»,— добавил господин Керобян. Он также отметил, что Армения заинтересована в экспорте качественной продукции.

3 октября агентство «Арменпресс» сообщило, что на КПП «Верхний Ларс» в ожидании контроля скопились 60 фур с армянским коньяком. Все они направлялись из Армении в Россию.

Торговый атташе посольства Армении в России Ваан Акопян объяснил, что российская таможня начала осуществлять таможенный контроль ввозимых из Армении коньяков после обнаружения поддельных коньяков. Проверки усилились с марта-апреля этого года.

Ранее стало известно, что владеющий брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Ararat алкогольный концерн Pernod Ricard готовится к закрытию представительства в России.

Подробнее читайте в материале «Pernod Ricard сливается».

Анастасия Ларина