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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: ограничение экспорта высвободило около 1 млн т дизтоплива для РФ

Морской экспорт дизельного топлива 5-го экологического класса из России в период временного запрета составил 520 тыс. т, следует из данных Kpler, которые приводит «Ведомости». Экспорт дизтоплива по железной дороге в сентябре упал в 6 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил изданию представитель Института проблем естественных монополий.

С 21 августа по 6 сентября было вывезено 1,54 млн т, в то время как объем экспорта с 21 июля по 6 августа составил 1,52 млн т. Из этих данных следует, что поставки дизтоплива на внутренний рынок могли увеличиться примерно на 1 млн т за период ограничения экспорта.

В сентябре Минсельхоз сообщал, что российские регионы столкнулись с угрозой дефицита топлива. Это произошло на фоне роста цен и остановки на плановый ремонт нескольких НПЗ. Для стабилизации ситуации 21 сентября правительство временно ограничило экспорт дизтоплива и бензина. В этот период продолжались поставки за рубеж в рамках межправительственных соглашений.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что принятые меры помогли «насытить внутренний рынок». 6 октября правительство сообщило об утверждении новых мер, включая восстановление топливного демпфера и снятие ограничений на экспорт.

Подробности — в материале «Ъ» «Правительство подрегулировало дизель».

Лусине Баласян

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