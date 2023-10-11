Молодежь в регионах выбирает науку

На Всероссийский научный конкурс «Наука будущего — наука молодых», организованный при поддержке Минобрнауки России, поступило более 3 тыс. научных работ студентов и аспирантов российских вузов из 20 регионов. Финал конкурса в Орле определил 60 победителей и призеров конкурса по физике, химии, экологии, рациональному природопользованию, машиностроению, информационным технологиям, медицине, социальным наукам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой VIII Всероссиийского молодежного научного форума Фото: Предоставлено пресс-службой VIII Всероссиийского молодежного научного форума

Конкурс, длившийся несколько месяцев, собрал претендентов на победу под эгидой Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева, где в течение пяти дней проходили круглые столы и панельные дискуссии, посвященные как актуальным научным практическим проблемам, так и теории. «Важно отметить, что форум является крупнейшей в России междисциплинарной научной площадкой: и Всероссийский научный конкурс, финалисты которого приезжают на мероприятие, и сам форум — идут по десяти научным направлениям. Междисциплинарность. Симбиоз различных исследовательских направлений — один из главных трендов современной науки. Поэтому тот обмен знаниями и научной информацией, который происходит в течение нескольких дней между настоящими научными светилами в различных областях, крайне полезен для создания новых возможностей в науке и запуска новых исследовательских идей и проектов»,— говорит заместитель генерального директора компании «Инконсалт», руководитель дирекции Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего — наука молодых» и Международной научной конференции «Наука будущего» Лариса Котлярская.

В ходе мероприятий молодые ученые общались с представителями старшего поколения России, Индии, Казахстана, Киргизии, Малайзии и между собой. «В отличие от конкурсов прошлых лет, сегодня среди вузов и научных организаций нет явного лидера по количеству победителей конкурса, это свидетельство значительно выросшего уровня научной работы в целом по стране. Кроме того, один из главных трендов этого года — беспрецедентная академическая смелость молодых ученых. Темы конкурсных работ, выполненных студентами и аспирантами, многим из которых едва исполнилось 20 лет, направлены на решение самых амбициозных, самых сложных проблем, стоящих перед наукой»,— отметил профессор Института неврологии Университетского колледжа Лондона, руководитель лаборатории клеточной физиологии и патологии Орловского государственного университета Андрей Абрамов.

Участие в мероприятии для молодых ученых было полезно сразу с нескольких точек зрения. Во-первых, участники форума получили возможность познакомиться с самыми свежими, новыми знаниями и результатами научных исследований, которые презентуют на форуме ведущие мировые ученые. Спикерами форума являются действительно лучшие из лучших с точки зрения как российской, так и мировой науки. В том числе лауреаты Нобелевской премии и премии Филдса. Здесь же, на площадке, студенты и аспиранты задавали им вопросы, обсуждали нужные темы и даже спорили. И в этом еще одна важная составляющая — межпоколенческий научный диалог и научное наставничество — без этого невозможно себе сегодня представить полноценное развитие науки. Среди спикеров были ученые-мегагрантники с колоссальным опытом работы как в России, так и за рубежом. Старшее поколение ученых отметило старания молодежи. Руководитель направления «Биоматериалы» НТУ «Сириус» профессор Дмитрий Иванов в своем выступлении обратил внимание на стремление молодежи через исследования в социальных и гуманитарных науках содействовать созданию комфортной для всех граждан России среды, где каждый человек получит возможность проявить свои таланты и состояться в жизни.

Три последних дня конференции были посвящены защите студенческих и аспирантских научных работ. Каждый претендент на победу или приз должен был рассказать за считаные минуты о своем проекте аудитории, показав его научную и практическую составляющую научной комиссии из нескольких ученых.

Денис Минц, студент МАДИ, занял третье место в категории «Транспортные системы, машиностроение и энергетики». По его словам, конференция стала для него еще и местом приобретения опыта публичного выступления. Темой его доклада стала «Разработка конструкции секционной стрелы позвонкового типа на спецшасси для работы в стесненных условиях чрезвычайных ситуаций» в будущем может помочь быстро разобрать завалы после техногенных и природных катастроф, а также обеспечить безопасность пострадавших и демонтировать разрушенные конструкции. «Трудился над проектом где-то два года, начал с идеи, что можно создать гибкую конструкцию, способную двигаться как позвоночник у человека, и в первую очередь работал над самой гибкой конструкцией, так как я художник, меня заинтересовала возможность показать что-то новое, применить свои художественные навыки в работе в различных программах. Стал изучать анатомию строения человека, искать что-то похожее, на что можно опереться в процессе построения модели. В процессе своей работы обращался за помощью и советом ко многим преподавателям в МАДИ и, видя их заинтересованность, понимал, что работаю в нужном направлении. Мог работать целыми днями, только изредка ставя в расчетных программах на ночь, а просыпаясь, опять начинать работу. Таким образом мало-помалу получалась такая вот техника…» — рассказал Денис Минц.

Анна Героева