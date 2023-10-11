Банкротство без суда и следствия
В Сибири резко выросло число заявлений о признании граждан несостоятельными во внесудебном порядке
В Сибирском федеральном округе значительно выросло число заявлений о внесудебном банкротстве жителей. Региональные МФЦ с января по сентябрь 2023 года приняли более 1,4 тыс. заявлений сибиряков, что на 81% больше, чем год назад. Наибольшее число отмечено в Омской области — 410, доля региона в общем объеме запросов в округе достигла 29%. При этом год назад в области было подано 213 таких заявлений. Число обращений за банкротством без суда растет благодаря упрощению доступа к процедуре для пенсионеров, считает ряд экспертов. Часть специалистов полагает, что на динамику влияет ухудшение экономической ситуации.
По количеству внесудебных банкротных процедур Омская область стала лидером среди регионов Сибири — всего жителями субъекта подано 410 обращений, что на 92,5% больше, чем год назад
Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ
Многофункциональные центры (МФЦ) Сибирского федерального округа опубликовали 1451 сообщение о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан в январе—сентябре 2023 года. Это на 81% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (в январе—сентябре 2022-го было 802 заявления), сообщает Федресурс.
По количеству внесудебных процедур в этот период Омская область стала лидером среди регионов Сибири — всего жителями субъекта подано 410 обращений, что на 92,5% больше, чем годом ранее. На долю региона в общем объеме запросов по округу приходится 29%. Следом идут Алтайский край (252 заявления — рост на 103% по сравнению с январем—сентябрем 2022-го), Иркутская область (228 заявлений, +95%), Республика Хакасия (114, +35,7%), Томская область (113, +145%), Красноярский край (107, +57,4%), Новосибирская область (99, +104,3%), Кемеровская область (65, +85,7%) и Республика Алтай (44, +18,9%). Единственным регионом, в котором произошло снижение числа заявлений, стала Республика Тыва (–29%, с 31 до 22 обращений).
Механизм упрощенного списания долгов через МФЦ был запущен в сентябре 2020 года. Для этого сумма долга должна составлять от 50 тыс. до 1 млн руб., а гражданин не должен иметь имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности. Банкротство через МФЦ, в отличие от процедуры судебного банкротства, бесплатно. В начале августа 2023 года критерии допуска граждан к внесудебной процедуре были смягчены, законодатель открыл к ней доступ для получателей социальных выплат, а также для должников, в отношении которых исполнительное производство длилось семь лет, но так и не завершилось.
По словам руководителя Федресурса Алексея Юхнина, число обращений за банкротством без суда растет за счет информирования граждан и упрощения доступа к процедуре для пенсионеров. «Расширение доступа граждан к бесплатной внесудебной процедуре поможет наиболее обездоленным гражданам, у которых нет ни имущества, ни сколько-нибудь значимых доходов для выплат кредиторам, быстрее освободиться от долгов и начать новую экономическую жизнь»,— прокомментировал Алексей Юхнин.
Всего за период существования внесудебного банкротства с сентября 2020-го по сентябрь 2023 года в целом по России стартовали более 21,5 тыс. процедур с суммой долга 7,39 млрд руб., завершены 15,7 тыс. процедур с долгом 5,42 млрд руб., доля начатых дел составила 56%.
Рост спроса на такую юридическую процедуру объясняется популяризацией среди населения — сработал эффект «сарафанного радио», когда люди делились положительным опытом самобанкротства, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.
Правовой эксперт и директор Юридичекого бюро №1 Юлия Комбарова полагает, что динамика обусловлена накопительным эффектом — процесс внесудебного банкротства только сейчас, спустя два года после официального запуска, заработал так, как и предполагалось при разработке законопроекта. «Первые два года ввиду множественной дезинформации, в том числе от недобросовестных юристов, люди подавали на внесудебное банкротство и получали отказ. Сейчас эти требования максимально открыты, в том числе есть информация на Госуслугах и в МФЦ. Теперь действительно гражданин с непосильными долгами, которые даже приставы признали невозможными к взысканию, может обнулить свою задолженность»,— комментирует госпожа Комбарова.
В то же время на увеличение числа внесудебных банкротств повлияло и ухудшение экономической ситуации в стране, считают эксперты. «Общеэкономические показатели всегда находятся во взаимосвязи со статистикой по банкротству»,— считает руководитель практики реструктуризации и банкротства ООО «Юр-проект» Виктор Панченко.
В мае Росстат сообщал, что Тува, Хакасия и Республика Алтай по итогам 2022 года вошли в десятку беднейших регионов РФ. В Туве насчитывалось 28,8% малоимущих, на Алтае — 20,4%, в Хакасии — 18,1% при среднем по России показателе 9,8%. Ближе всех среди сибирских регионов к среднероссийскому уровню бедности оказались Новосибирская область и Кузбасс — там Росстат отнес к малоимущим 11,3% и 11,4% населения соответственно. По итогам первого квартала этого года Росстат сообщил, что уровень бедности в РФ снизился. Число граждан с доходами ниже границы бедности составила 19,6 млн человек (13,5% жителей страны). По сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2022 года показатель сократился на 0,8 процентного пункта. В то же время в июле вице-премьер правительства России Татьяна Голикова говорила, что девять российских регионов, в том числе Хакасия, в 2022 году не смогли снизить уровень бедности населения.
По оценке экспертов, рост числа в внесудебных процедур банкротства в 2023-м и 2024 году продолжится. «Этому способствуют поправки по увеличению минимальной суммы долга, подходящей для банкротства. Также ожидается решение еще одного вопроса — наличие дохода у должника. Вероятно, на внесудебное банкротство вскоре можно будет подавать, даже имея минимальный доход»,— отмечает Юлия Комбарова. Учитывая регулярно растущую долговую нагрузку населения, спрос в этом и в ближайшие годы в силу сложной экономической ситуации и постоянного удорожания товаров и услуг будет только увеличиваться, также считает Илья Жарский.