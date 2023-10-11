Банкротство без суда и следствия

В Сибирском федеральном округе значительно выросло число заявлений о внесудебном банкротстве жителей. Региональные МФЦ с января по сентябрь 2023 года приняли более 1,4 тыс. заявлений сибиряков, что на 81% больше, чем год назад. Наибольшее число отмечено в Омской области — 410, доля региона в общем объеме запросов в округе достигла 29%. При этом год назад в области было подано 213 таких заявлений. Число обращений за банкротством без суда растет благодаря упрощению доступа к процедуре для пенсионеров, считает ряд экспертов. Часть специалистов полагает, что на динамику влияет ухудшение экономической ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По количеству внесудебных банкротных процедур Омская область стала лидером среди регионов Сибири — всего жителями субъекта подано 410 обращений, что на 92,5% больше, чем год назад

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ По количеству внесудебных банкротных процедур Омская область стала лидером среди регионов Сибири — всего жителями субъекта подано 410 обращений, что на 92,5% больше, чем год назад

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Многофункциональные центры (МФЦ) Сибирского федерального округа опубликовали 1451 сообщение о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан в январе—сентябре 2023 года. Это на 81% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (в январе—сентябре 2022-го было 802 заявления), сообщает Федресурс.

По количеству внесудебных процедур в этот период Омская область стала лидером среди регионов Сибири — всего жителями субъекта подано 410 обращений, что на 92,5% больше, чем годом ранее. На долю региона в общем объеме запросов по округу приходится 29%. Следом идут Алтайский край (252 заявления — рост на 103% по сравнению с январем—сентябрем 2022-го), Иркутская область (228 заявлений, +95%), Республика Хакасия (114, +35,7%), Томская область (113, +145%), Красноярский край (107, +57,4%), Новосибирская область (99, +104,3%), Кемеровская область (65, +85,7%) и Республика Алтай (44, +18,9%). Единственным регионом, в котором произошло снижение числа заявлений, стала Республика Тыва (–29%, с 31 до 22 обращений).

Механизм упрощенного списания долгов через МФЦ был запущен в сентябре 2020 года. Для этого сумма долга должна составлять от 50 тыс. до 1 млн руб., а гражданин не должен иметь имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности. Банкротство через МФЦ, в отличие от процедуры судебного банкротства, бесплатно. В начале августа 2023 года критерии допуска граждан к внесудебной процедуре были смягчены, законодатель открыл к ней доступ для получателей социальных выплат, а также для должников, в отношении которых исполнительное производство длилось семь лет, но так и не завершилось.

По словам руководителя Федресурса Алексея Юхнина, число обращений за банкротством без суда растет за счет информирования граждан и упрощения доступа к процедуре для пенсионеров. «Расширение доступа граждан к бесплатной внесудебной процедуре поможет наиболее обездоленным гражданам, у которых нет ни имущества, ни сколько-нибудь значимых доходов для выплат кредиторам, быстрее освободиться от долгов и начать новую экономическую жизнь»,— прокомментировал Алексей Юхнин.

Всего за период существования внесудебного банкротства с сентября 2020-го по сентябрь 2023 года в целом по России стартовали более 21,5 тыс. процедур с суммой долга 7,39 млрд руб., завершены 15,7 тыс. процедур с долгом 5,42 млрд руб., доля начатых дел составила 56%.

Рост спроса на такую юридическую процедуру объясняется популяризацией среди населения — сработал эффект «сарафанного радио», когда люди делились положительным опытом самобанкротства, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Правовой эксперт и директор Юридичекого бюро №1 Юлия Комбарова полагает, что динамика обусловлена накопительным эффектом — процесс внесудебного банкротства только сейчас, спустя два года после официального запуска, заработал так, как и предполагалось при разработке законопроекта. «Первые два года ввиду множественной дезинформации, в том числе от недобросовестных юристов, люди подавали на внесудебное банкротство и получали отказ. Сейчас эти требования максимально открыты, в том числе есть информация на Госуслугах и в МФЦ. Теперь действительно гражданин с непосильными долгами, которые даже приставы признали невозможными к взысканию, может обнулить свою задолженность»,— комментирует госпожа Комбарова.

В то же время на увеличение числа внесудебных банкротств повлияло и ухудшение экономической ситуации в стране, считают эксперты. «Общеэкономические показатели всегда находятся во взаимосвязи со статистикой по банкротству»,— считает руководитель практики реструктуризации и банкротства ООО «Юр-проект» Виктор Панченко.

В мае Росстат сообщал, что Тува, Хакасия и Республика Алтай по итогам 2022 года вошли в десятку беднейших регионов РФ. В Туве насчитывалось 28,8% малоимущих, на Алтае — 20,4%, в Хакасии — 18,1% при среднем по России показателе 9,8%. Ближе всех среди сибирских регионов к среднероссийскому уровню бедности оказались Новосибирская область и Кузбасс — там Росстат отнес к малоимущим 11,3% и 11,4% населения соответственно. По итогам первого квартала этого года Росстат сообщил, что уровень бедности в РФ снизился. Число граждан с доходами ниже границы бедности составила 19,6 млн человек (13,5% жителей страны). По сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2022 года показатель сократился на 0,8 процентного пункта. В то же время в июле вице-премьер правительства России Татьяна Голикова говорила, что девять российских регионов, в том числе Хакасия, в 2022 году не смогли снизить уровень бедности населения.

По оценке экспертов, рост числа в внесудебных процедур банкротства в 2023-м и 2024 году продолжится. «Этому способствуют поправки по увеличению минимальной суммы долга, подходящей для банкротства. Также ожидается решение еще одного вопроса — наличие дохода у должника. Вероятно, на внесудебное банкротство вскоре можно будет подавать, даже имея минимальный доход»,— отмечает Юлия Комбарова. Учитывая регулярно растущую долговую нагрузку населения, спрос в этом и в ближайшие годы в силу сложной экономической ситуации и постоянного удорожания товаров и услуг будет только увеличиваться, также считает Илья Жарский.

Лолита Белова