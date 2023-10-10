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Коммерсантъ FM
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Конституционный суд Болгарии проверит законность разрыва концессии ЛУКОЙЛа

Конституционный суд Болгарии принял для рассмотрения по существу запрос о признании незаконным решения парламента и правительства о расторжении концессии «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургаса» (MOEX: LKOH) на нефтяной терминал «Росенец». С соответствующим ходатайством в суд обратился президент Болгарии Румен Радев 4 августа. Он отмечал, что соглашение с ЛУКОЙЛом было расторгнуто вопреки интересам граждан и рискам роста цен на топливо.

Из постановления суда, которое приводит Болгарское национальное радио (БНР), следует, что запрос президента принят для рассмотрения частично. В качестве заинтересованных учреждений в постановлении указаны Народное собрание Болгарии (парламент), совет министров, министры экономики, транспорта, юстиции, финансов и энергетики, а также государственное агентство национальной безопасности.

«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» — крупнейший НПЗ в Юго-Восточной Европе, на его долю приходилось около 9% ВВП Болгарии.

В мае 2011 года «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» заключил договор о концессии на болгарский портовый терминал «Росенец». Концессия была предоставлена на 35 лет. В августе 2023 года парламент Болгарии решил расторгнуть концессию из-за санкций, введенных в отношении России из-за военной операции на Украине. 4 сентября министерство транспорта и коммуникаций Болгарии объявило о завершении процедуры передачи под госконтроль терминала «Росенец». Выплачивать компенсации ЛУКОЙЛу из-за прекращения концессии болгарские власти не планируют.

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