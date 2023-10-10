Перекрытие площади Свободы в Нижнем Новгороде продлили до 15 декабря

Движение на площади Свободы будет перекрыто до 15 декабря. Сроки сдвинулись еще на два месяца, так как подрядчику нужно было внести изменения в проект, сообщили в Главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорог (ГУММиД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ограничения ввели 8 июля из-за строительства новой станции метро. За два месяца подрядчик планирует согласовать вынос коммуникаций с надзорно-экспертными органами. Затем движение должны частично возобновить и открыть дорогу для личных автомобилей.

Продлением Автозаводской линии метро занимается «Моспроект-3», цена контракта — 35,5 млрд руб. Две станции — на площади Сенной и площади Свободы — планируется построить к 2026 году.

Елена Ковалева