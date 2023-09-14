Площадь Свободы откроют для движения не раньше середины октября

Запрет на движение транспорта по площади Свободы в Нижнем Новгороде продлили до средины октября 2023 года, сообщает региональный Центр развития транспортных систем (ЦРТС).

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Также до 16 октября будет закрыто движение по улице Максима Горького (на участке от улицы Ошарской до улицы Ижорской), по улице Ошарской на перекрестке с улицей Максима Горького, по улице Варварской (на участке площади Свободы до улицы Володарского) и по улице Ванеева напротив дома №1.

Как писал «Ъ-Приволжье», весной 2023 года движение на перечисленных участках закрыли из-за строительства метро. Возобновить движение планировалось после того, как рабочие вынесут все коммуникации и возведут временную дорогу по периметру площади Свободы.

Андрей Репин