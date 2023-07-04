Площадь Свободы перекроют с 8 июля из-за строительства метро

В Нижнем Новгороде движение транспорта ограничат на площади Свободы и участках прилегающих улиц с полуночи 8 июля. Ограничения вводятся из-за строительства приемного котлована новой станции метро, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Кроме площади будут перекрыты участки улиц Горького (от улицы Ошарской до Ижорской), Ошарской (напротив дома №164 на улице Горького), Варварской (от площади Свободы до улицы Володарского) и участок напротив дома №1 на улице Ванеева.

Возобновить движение для личных автомобилей планируется осенью, после того как рабочие вынесут все коммуникации и возведут временную дорогу по периметру площади Свободы. Строительная техника разместится на площади вплоть до полного возведения станции.

На время перекрытий изменятся маршруты общественного транспорта, появятся новые остановки у стадиона «Водник», Октябрьской площади, центра культуры «Рекорд», Ковалихинского сквера и Театра юного зрителя.

Продлением метро в центре Нижнего Новгорода занимается «Моспроект-3», цена контракта — 35,5 млрд руб. Две станции — на площади Сенной и площади Свободы — планируется построить к 2026 году.

Елена Ковалева