«РусГидро» планирует завершить реконструкцию Загорской ГАЭС-2 к 2030 году

Энергохолдинг «РусГидро» (MOEX: HYDR) рассчитывает завершить восстановление Загорской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС-2) в Московской области к 2030 году. Об этом сообщил замгендиректора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству «РусГидро» Сергей Мачехин.

«Сегодня мы находимся на этапе выполнения проекта по подъему Загорской станции. Пока рано говорить о результатах, но с точки зрения проекта мы находимся на ключевых этапах. С точки зрения баланса в энергосистеме завершение восстановительных работ пока еще не критический элемент, но, думаю, к 2030 году это будет крайне важно»,— сказал господин Мачехин в ходе конференции «Территория энергетического диалога», отвечая на вопрос о сроках окончания реконструкции (цитата по «Прайму»).

Сергей Мачехин подчеркнул, что проект по восстановлению Загорской ГАЭС-2 полностью готов. В его разработке принимали участие как российские, так и международные специалисты.

Загорская ГАЭС-2 мощностью 840 МВт — гидроаккумулирующая станция, предназначенная для хранения энергии. Станция строилась в рамках инвестпрограммы «РусГидро», но в сентябре 2013 года работы по проекту были остановлены из-за проседания грунта под фундаментом станции. С 2008 года до приостановки строительства компания успела вложить в проект около 70 млрд руб.

В декабре 2018 года «РусГидро» решило начать работы по выравниванию здания Загорской ГАЭС-2. Компания тогда отмечала, что они могут занять несколько лет и оцениваются в 3,15 млрд руб.