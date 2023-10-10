«Белгороддорстрой» отремонтирует дорогу на востоке Белгородчины за 208 млн рублей

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области выбрало местное ООО «Белгороддорстрой» подрядчиком для ремонта участка автодороги Валуйки — Алексеевка — Красное в Красногвардейском районе. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Компания была единственным участником аукциона, она не стала снижать начальную цену контракта в 208,3 млн руб. Подрядчику необходимо отремонтировать 7,7 км дороги с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Белгороддорстрой» было зарегистрировано в Белгороде в 2005 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 40 тыс. руб. Генеральным директором выступает Мадат (Размикович) Дарчинян, который владеет 63,25% компании, еще 36,75% у Рубена (Размиковича) Дарчиняна. Также господа Дарчиняны в равных долях владеют белгородским ООО «Центрдорстрой», которое тоже занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Возглавляет вторую фирму Рубен Дарчинян. Выручка ООО «Белгороддорстрой» в 2022 году составила 4,2 млрд руб., в 2021-м — 4 млрд руб. Чистая прибыль за год упала с 471,3 млн до 182,2 млн руб. С 2010 года общество получило 1,2 тыс. госконтрактов на сумму 36,1 млрд руб. Крупнейшими заказчиками являются управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области (заключено контрактов на 11,9 млрд руб.), управление капитального строительства Белгорода (6,3 млрд руб.) и администрация Алексеевского городского округа (1,3 млрд руб.).

В этом году «Белгороддорстрой» получил шесть из восьми контрактов на реконструкцию набережной в Белгороде. Общая цена восьми контрактов составила 1,125 млрд руб. Компания также выиграла подряд на первый этап реконструкции Центрального парка за 321 млн.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Деньгам предложили погулять».

Алина Морозова

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