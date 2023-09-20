На востоке Белгородской области хотят отремонтировать дорогу за 208 млн рублей

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области объявило поиск подрядчика для ремонта участка автодороги Валуйки — Алексеевка — Красное в Красногвардейском районе. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 208,3 млн руб. Источником финансирования является областной бюджет.

Подрядчику будет необходимо отремонтировать 7,7 км дороги с 1 апреля по 30 июня 2025 года. Его выберут в ходе аукциона, заявки на участие в котором можно подавать до 4 октября. Итоги будут подведены 6 октября.

Ранее управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области начало искать подрядчика для ремонта дороги в Ровеньском районе за 200 млн руб.

Как в Липецкой области определяли подрядчиков на ремонт региональных дорог за 4,6 млрд руб. — в материале «Ъ-Черноземье» «Дорожники почувствовали себя как дома».

Алина Морозова

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