Прокурора посадили в аквариум

Александра Вашурина — бывшего заместителя прокурора самой крупной в стране 231-й гарнизонной военной прокуратуры взяли под стражу в зале суда, назначив ему семилетний срок за мошенничество и превышение должностных полномочий. Данное преступление юрист совершил в составе группировки, которая обманом пыталась получить от руководства АО «Национальное радиотехническое бюро» (НРТБ) 100 млн руб. за прекращение организованных самой же ОПГ проверок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники ОПГ Александр Лежнев, Иван Шумигай, Александр Вашурин и Александр Золотых дослушивали приговор за стеклом вместе

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Участники ОПГ Александр Лежнев, Иван Шумигай, Александр Вашурин и Александр Золотых дослушивали приговор за стеклом вместе

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Оглашение приговора в 235-м гарнизонном военном суде Москве началось с задержкой — ждали доставки бывшего заместителя генерального директора НРТБ по безопасности Александра Лежнева и экс-чекиста Ивана Шумигая, которые во время предварительного следствие и суда находились под стражей. Переведенные на подписку о невыезде бывший прокурор, а ныне безработный Александр Вашурин и подчиненный господина Лежнева Александр Золотых в это время прогуливались со своими защитниками в коридоре. При этом адвокаты подсудимых высказывали надежду на оправдание подзащитных, но у военной прокуратуры на этот счет было иное мнение.

Как уже сообщал “Ъ”, накануне, выступая в прениях сторон в суде, прокурор-гособвинитель напомнил, что Александр Вашурин обвиняется в покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 1 ст. 286 УК РФ), а бывший сотрудник ФСБ и руководитель центра правовых решений ООО «Советник» Иван Шумигай — в покушении на мошенничество, мошенничестве и подстрекательстве к превышению должностных полномочий (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 33 ст. 286 УК РФ). Аналогичное обвинение было предъявлено господам Лежневу и Золотых, которые, по данным СКР, и выступили организаторами аферы.

Как было установлено судом, еще в январе 2020 года Александр Золотых, узнав о поступлении на счет НРТБ 100 млн руб. и начале налоговой проверки предприятия, решил на этом заработать. Для этого он убедил руководителя НРТБ Виктора Приходько в том, что тот находится в разработке у правоохранителей из-за нарушений при исполнении гособоронзаказа, подсказав, что для ее прекращения необходимо выплатить как раз сто миллионов.

К этой афере господин Золотых привлек своего шефа Александра Лежнева, а также бывшего сотрудника ФСБ Ивана Шумигая. Последний, в свою очередь, ввел в дело военного прокурора Александра Вашурина, который и организовал дополнительную проверку АО с подачи того же господина Золотых.

По версии СКР, последний предоставил прокурору список из 42 сотрудников предприятия, которые якобы были фиктивно устроены на работу в НРТБ и на которых начислялась немалая зарплата. На основании этого прокурор Вашурин 16 июня 2020 года направил в АО запрос о предоставлении документов в отношении данных лиц, а также проверке «исполнения законодательства» в рамках выполнения гособоронзаказа.

Для решения мнимых проблем НРТБ Александр Лежнев уговорил господина Приходько пообщаться с бывшим чекистом Шумигаем. Их встреча произошла в одном из кафе, где отставной сотрудник ФСБ, представившись родственником прокурора Вашурина, стал убеждать гендиректора в том, что может добиться прекращения всех ревизий. Собеседника поддержал господин Лежнев, предлагавший действовать через экс-чекиста, официально перечислив на указанный счет 10 млн руб.

Поддавшись на их уговоры, Виктор Приходько так и сделал, но решальщики продолжали настаивать на выплате всех 100 млн руб., что их и погубило. В конце октябре 2020 года господин Приходько обратился в Главную военную прокуратуру с заявлением о мошеннических действиях его подчиненных и их знакомых, в том числе сотрудника военного надзорного ведомства. После проверки этих данных все участники аферы были задержаны.

Отмечая, что в ходе следствия и суда вина фигурантов была полностью доказана, прокурор попросил лишить Александра Вашурина звания подполковника юстиции и приговорить его вместе с Александром Золотых к восьми годам заключения с выплатой штрафов по 400 тыс. руб. Для господ Шумигая и Лежнева гособвинитель запросил по девять лет и штрафы по 700 тыс. руб.

В свою очередь адвокаты просили подзащитных оправдать. При этом напоминали, что никто из них вину не признал. Бывший прокурор Вашурин утверждал, что все делал строго по закону, а проверку НРТБ начал в связи с поступившей к нему информацией о противозаконных действиях в АО. Александр Лежнев и его подчиненный Золотых заявляли, что обращались в прокуратуру, поскольку стали подозревать своего руководителя в причастности к противоправным действиям. Иван Шумигай вообще заявил, что помогал гендиректору абсолютно официально в рамках договора, заключенного с центром «Советник». Однако суд не принял эти объяснения.

Из оглашенной вводной и резолютивной частей приговора следовало, что все подсудимые были признаны виновными в покушении на мошенничество, а прокурор Александр Вашурин и Иван Шумигай еще и в превышении должностных полномочий и подстрекательстве к их превышению. Судья Николай Петухов приговорил экс-прокурора к семи годам заключения, а господина Шумигая — к восьми. При этом Александр Вашурин был лишен специального звания подполковника юстиции и должен вместе с господином Шумигаем выплатить в казну в виде штрафов по 400 тыс. и 600 тыс. руб. Александр Лежнев получил семь с половиной лет заключения со штрафом 550 тыс. руб. А господин Золотых был приговорен к шести годам и штрафу в 300 тыс. руб.

По мере оглашения приговора на бывших под подпиской о невыезде господ Вашурина и Золотых охранники поочередно надевали наручники и заводили их в стеклянный «аквариум», где уже находились подсудимые Лежнев и Шумигай.

Когда в завершении председательствующий поинтересовался у осужденных, понятен ли им приговор, они лишь молча кивнули. Зато адвокаты, собирающиеся обжаловать приговор, заверили подзащитных, что «у них все только начинается».

Алексей Соковнин