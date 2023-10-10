Ученые установили особенности показателей крови долгожителей

Ученые Каролинского института, крупнейшего в Швеции и одного из крупнейших в Европе медицинских исследовательских университетов, провели самое масштабное на данный момент исследование особенностей показателей крови у людей, доживших до 100 и более лет. Исследование выявило, что начиная примерно с 60 лет у долгожителей в крови были более высокие показатели общего холестерина и железа и более низкие показатели глюкозы, креатинина, мочевой кислоты и ряда других, чем у тех участников исследования, кто не дожил до 100 лет. Исследование опубликовано в журнале GeroScience.

Ученые изучили результаты клинических анализов крови более чем 44,5 тыс. жителей Швеции за период 1985–2020 годов с упором на анализы людей, родившихся в период с 1893 по 1920 год. Из всех охваченных исследованием людей около 2,7%, или 1224 человека, дожили как минимум до 100 лет, из них 84,7% — женщины. Кроме того, шведские ученые проанализировали результаты нескольких аналогичных, хотя и менее обширных исследований, проведенных в разные периоды коллегами из Дании, Японии, Италии и Германии.

«Мы установили, что в целом у тех, кто доживал до 100 лет, был более низкий уровень глюкозы, креатинина и мочевой кислоты с 60 лет,— говорится в исследовании.— Мало у кого из 100-летних людей уровень глюкозы в крови был выше 6,5 в более раннем возрасте или уровень креатинина выше 125». Ученые также отмечают и некоторые очевидные факторы, позволяющие человеку дожить до 100 лет: генетические факторы, образ жизни, в частности питание, курение, употребление алкоголя и физическая активность.

Как прожить до 100 лет — в материале «Ъ-Наука».

Алена Миклашевская