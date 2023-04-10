Как прожить до 100 лет

Исследование людей, проживших 100 и больше лет, предпринятое в Бостонском университете, показало, что по крайней мере отчасти долголетие объясняется состоянием иммунной системы. Анализы крови, взятые у участников, демонстрируют высокую адаптивность их иммунитета и скорый иммунный ответ на инфекции и другие болезни.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Всего в исследовании приняли участие семь человек, перешагнувших столетний возраст,— в среднем их возраст составил 106 лет. Бостонские ученые провели генетический анализ большинства иммунных клеток и пришли к базовому выводу: у долгожителей прослеживается длинная история четкого иммунного ответа на природные иммуногены, и именно это делает их организмы более стойкими к разнообразным негативным воздействиям.

На следующем этапе исследования бостонские ученые сравнили иммунные клетки своих испытуемых с иммунными клетками из двух имеющихся публичных баз данных. В одном случае это были другие семеро долгожителей, перешагнувшие столетний возраст, в другом — 52 человека от 20 до 89 лет. Компьютерный многофакторный анализ показал разницу между долгожителями и просто людьми.

«Это словно детектив,— рассказывает ведущий автор исследования Стефано Монти,— потому что, анализируя иммунную систему, мы можем отследить, как именно старцы реагировали на самые разные инфекции и на другие болезненные состояния, в ликвидации которых принимает участие иммунная система,— и долгожители показывали лучшие результаты. Есть, разумеется, и другие факторы, влияющие на продолжительность жизни, но похоже, что именно иммунитет играет ведущую роль при достижении более чем столетнего возраста».

Одна из находок бостонских ученых: у долгожителей иммунная система с возрастом не ухудшается так, как у обычных людей. Другая находка: у долгожителей определяются некоторые виды иммунных клеток, свойственных только им, а еще усиленная экспрессия генов, отвечающих за «ремонт» поврежденной ДНК.

Монти подчеркивает, что еще не может сказать, откуда эти факторы берутся: чисто генетические они либо это следствие здорового образа жизни, а может, просто случайность или комбинация факторов. «Исследование,— предупреждает Монти,— не дает нам ключей к долголетию, а только информирует о факторах, которые ассоциируются с долголетием». Но, вероятно, мы все-таки можем сказать, что надо стараться держать в тонусе иммунную систему, чтобы рассчитывать на долгую жизнь.

Долгожители, перешагнувшие столетний возраст, обычно сталкиваются с типичными возрастными болезнями существенно позже популяционной нормы, во-первых, а во-вторых, умирают именно от старости. 30% столетних и старше людей к моменту кончины ничем не болеют — просто не просыпаются утром, и все.

И вот еще что важно. Если родители, даже один из родителей человека прожил 100 и более лет, его шансы достичь столетия в 30 раз выше, чем у обычных людей.

По материалам статьи.

Ольга Грибова