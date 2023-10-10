Activision Blizzard допустила появление своих игр в Xbox Game Pass в 2024 году

Американская компания Activision Blizzard заявила, что некоторые игры из каталога компании могут стать доступны в сервисе по подписке видеоигр Xbox Game Pass в 2024 году. Компания не назвала конкретные проекты, однако заявила, что до конца 2023 года на сервисе не появятся Diablo IV и Call of Duty Modern Warfare 3.

В Activision Blizzard поприветствовали ажиотаж игроков в отношении готовящейся к выходу Call of Duty Modern Warfare 3, однако заявили, что собираются добавлять игры в Xbox Game Pass на протяжении 2024 года. В компании собираются делать доступными в Game Pass как недавно вышедшие, так и готовящиеся к выходу проекты.

Ожидается, что на этой неделе Microsoft закроет сделку по приобретению Activision Blizzard после одобрения британского регулятора. Microsoft договорилась о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд в январе 2022 года. Эта сделка вызвала много вопросов у регуляторов в США и Великобритании, после чего Microsoft согласилась передать конкуренту на рынке игр — Ubisoft Entertainment — права на распространение всех существующих и новых игр Activision Blizzard в облачных стриминговых сервисах. Эти действия Microsoft сняли возражения регуляторов.

О том, как участники российского рынка видеоигр берут курс на Южную Корею,— в материале «Ъ» «Игра в партнерство».

Евгений Федуненко