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Коммерсантъ FM
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Главы коалиции поддержали создание чрезвычайного правительства в Израиле

Лидеры входящих в правящую коалицию Израиля партий поддержали формирование чрезвычайного правительства, сообщают Walla!, Kan и другие местные СМИ. Они уполномочили премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять соответствующие меры.

Заседание лидеров коалиционных партий во главе с правящей партией «Ликуд» прошло сегодня, 10 октября. Господин Нетаньяху заявил о готовности сформировать чрезвычайное правительство с участием оппозиции без предварительных условий вчера.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Израиль начал операцию в секторе Газа. Биньямин Нетаньяху пообещал превратить города «Хамаса» в руины. Сегодня израильская армия заявила, что «более или менее» контролирует границу с Газой.

О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Палестинский вопрос дошел до точки».

Лаура Кеффер

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