Песков не считает необычным возвращение Фридмана в Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает необычным возвращение Михаила Фридмана в Россию. О том, что бизнесмен вернулся в Москву, стало известно накануне, 9 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Фридман

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Михаил Фридман

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Он гражданин РФ. Он может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин РФ. Поэтому здесь нет ничего необычного»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Как рассказал сам господин Фридман, он покинул Великобританию и переехал в Израиль. На фоне начавшегося военного конфликта с Палестиной бизнесмен прибыл в Москву.

В 2022 году против Михаила Фридмана ввели персональные санкции 27 стран Евросоюза, а также Великобритания и Канада. В сентябре 2023-го британские власти ужесточили ограничения, распространив их на принадлежащие ему самолеты и водные суда.

Лаура Кеффер