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Коммерсантъ FM
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Бывшему вице-спикеру парламента Бурятии, устроившему смертельное ДТП, не смягчили наказание

Верховный суд Республики Бурятия отказал бывшему вице-спикеру парламента Бурятии Баиру Жамбалову в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде принудительных работ. Он был осужден за смертельное ДТП.

Фото: Баир Жамбалов / facebook.com

Фото: Баир Жамбалов / facebook.com

«Суд апелляционной инстанции посчитал, что фактическое отбытие осужденным определенной части срока наказания, выполнение требований исправительного учреждения нельзя признать исключительными обстоятельствами, которые возможно расценить как подтверждение того, что цели наказания и исправления осужденного достигнуты»,— сообщается на сайте суда.

В мае 2021 года Жамбалов был приворен к шести годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Суд признал его виновным в совершении смертельного ДТП в январе 2020 года, в котором погибла 17-летняя девушка, а также в том, что депутат покинул место аварии и не оказал умиравшей помощь.

Влад Никифоров, Иркутск

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