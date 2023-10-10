Председателем Екатеринбургской гордумы станет член «Единой России»

Спикером городской думы Екатеринбурга станет член партии «Единая Россия». Об этом заявил глава фракции Алексей Вихарев. Он отметил, что избрание председателя думы пришлось несколько раз отложить ради завершения всех «политических процедур».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Вихарев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Алексей Вихарев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Далее мы получим решение президиума регионального отделения партии "Единая Россия". После этого депутаты выразят свое личное мнение, и мы примем решение. Это произойдет либо на следующем заседании, либо на внеочередном»,— добавил господин Вихарев.

Напомним, избрать председателя гордумы депутаты должны были еще 19 сентября на первом заседании нового созыва. Однако этот вопрос пришлось отложить и на сегодняшнем заседании. Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что основным претендентом считается депутат партии власти Анна Гурарий.

Члены фракции «Единая Россия» также возглавили все восемь фракций в гордуме Екатеринбурга.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте