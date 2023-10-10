Депутаты гордумы Екатеринбурга снова отложили вопрос об избрании председателя

В Екатеринбурге депутаты вновь не смогли выбрать председателя городской думы. Перенести обсуждение кандидатуры предложил руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Вихарев.

С решением отложить избрание спикера не согласился депутат Константин Киселев. «Я считаю, что это процедура превращается в фарс и сводит думу до мизерабельной, раз мы ждем какое-то решение сверху»,— подчеркнул он.

Напомним, избрать председателя гордумы депутаты должны были еще 19 сентября на первом заседании нового созыва. Алексей Вихарев тогда объяснял, что рассмотрение вопроса перенесли из-за необходимости претенденту «пройти некоторые консультации», чтобы получить допуск на выдвижение.

По сведениям «Ъ-Урал», основным претендентом считается депутат партии власти Анна Гурарий. В 2020 году она заняла должность директора департамента политологии и социологии УрФУ, став в 29 лет самым молодым директором в истории вуза. Она супруга помощника полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгения Гурария.

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