Депутаты «Единой России» возглавили все восемь комиссий гордумы Екатеринбурга

Все восемь комиссий в городской думе Екатеринбурга возглавили депутаты фракции «Единая Россия». Комиссиями будут руководить:

Елена Бондаренко — по бюджету;

Алексей Шестаков — по муниципальной собственности;

Артур Зиганшин — по экономическому развитию и инвестициям;

Александр Колесников — по городскому хозяйству;

Игорь Володин — по безопасности;

Станислав Киселев — по соцзащите и здравоохранению;

Владислав Овчинников — по образованию и науке;

Дмитрий Сергин — по МСУ и культуре.

Лидер фракции «Единая Россия» Алексей Вихарев отметил, что это первый созыв гордумы, в котором комиссии возглавили только члены партии власти. «Такого не было никогда, если мы вспомним предыдущий созыв, тогда должности председателей комиссий занимали члены и других политических партий. Это говорит о том, что вместе с командой губернатора и главы города депутаты будут работать как единый механизм и сегодня мы укрепили вертикаль власти»,— подчеркнул он.

Напомним, депутаты Екатеринбургской гордумы в очередной раз не смогли выбрать председателя. По словам Алексея Вихарева, спикер может быть выбран после ряда «политических процедур».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте