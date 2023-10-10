Депутаты «Единой России» возглавили все восемь комиссий гордумы Екатеринбурга
Все восемь комиссий в городской думе Екатеринбурга возглавили депутаты фракции «Единая Россия». Комиссиями будут руководить:
- Елена Бондаренко — по бюджету;
- Алексей Шестаков — по муниципальной собственности;
- Артур Зиганшин — по экономическому развитию и инвестициям;
- Александр Колесников — по городскому хозяйству;
- Игорь Володин — по безопасности;
- Станислав Киселев — по соцзащите и здравоохранению;
- Владислав Овчинников — по образованию и науке;
- Дмитрий Сергин — по МСУ и культуре.
Лидер фракции «Единая Россия» Алексей Вихарев отметил, что это первый созыв гордумы, в котором комиссии возглавили только члены партии власти. «Такого не было никогда, если мы вспомним предыдущий созыв, тогда должности председателей комиссий занимали члены и других политических партий. Это говорит о том, что вместе с командой губернатора и главы города депутаты будут работать как единый механизм и сегодня мы укрепили вертикаль власти»,— подчеркнул он.
Напомним, депутаты Екатеринбургской гордумы в очередной раз не смогли выбрать председателя. По словам Алексея Вихарева, спикер может быть выбран после ряда «политических процедур».