Лавров: Запад «выдергивает» из устава ООН то, что служит его потребностям

Неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность стали визитными карточками Запада, утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению западные страны «выдергивают» из устава ООН то, что служит их геополитическим потребностям. Об этом говорится в статье министра «Соблюдение принципов устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи — залог международного мира и стабильности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как считает господин Лавров, Запад во главе с США «самочинно присвоил себе ранг вершителя судеб всего человечества» и начал игнорировать «наследие отцов-основателей ООН». «На словах, не отрицая необходимость уважения норм и принципов Устава ООН, Запад всегда обращается к ним выборочно, от случая к случаю, выдергивая лишь то, что на данный конъюнктурный момент служит его корыстным геополитическим потребностям»,— утверждается в статье.

Глава российского МИДа уверен, что именно из-за действий Запада в мире растут риски глобального конфликта. Как считает Сергей Лавров, американцы и европейцы «берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие, а затем их попросту не выполняют». «Агрессивная, узкокорыстная линия западного меньшинства спровоцировала серьезный кризис в международных отношениях»,— написал он.

Российский министр неоднократно выражал претензии к странам Запада. Среди прочего, он считает, что США и Европа хотят восстановить колониальную зависимость Африки и поэтому требуют от нее не сотрудничать с Россией. Господин Лавров также утверждал, что западные страны хотят расшатать внутриполитическую ситуацию в России.

О выступлении министра на 78-й сессии ГА ООН — в материале «Ъ» «Заочные прения в очном формате».

Лаура Кеффер