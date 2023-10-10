Число пострадавших в Израиле превысило 2,7 тыс. человек

2741 человек числится пострадавшим в результате атаки палестинского движения «Хамас» на Израиль, сообщил Минздрав еврейского государства в Telegram-канале. Ранее сообщалось о 2,5 тыс. пострадавших.

363 человека находятся в тяжелом состоянии. За последние часы в больницы поступило больше 600 человек, состояние 155 из них тяжелое. Число погибших в Израиле, по последним данным, превысило 900 человек. По заявлению боевиков палестинских движений, в плену находятся 130 израильтян. В секторе Газа погибли не меньше 687 человек. Ранения получили больше 3,7 тыс.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов, Израиль начал операцию в секторе Газа.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Леонид Уварчев