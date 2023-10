Российское правосудие переходит все границы

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрел вопрос о юрисдикции по спорам российского бизнеса с иностранной компанией в отсутствие соглашения о выборе суда. Примером стало дело «Трансформер Групп» против китайской Sunshine Property and Casualty Insurance. Арбитражный суд Краснодарского края решил, что спор вне его компетенции. ВС же пояснил, что дело можно рассмотреть в отечественном суде при наличии «тесной связи с РФ». Например, если местом исполнения контракта определен российский город, а иностранная компания имеет в РФ представителей, даже неофициальных. ВС расширяет юрисдикцию российских судов, отмечают юристы, предупреждая о возможных трудностях с исполнением решений в Китае.

ВС уточнил рамки компетенции российских судов по спорам местного бизнеса с иностранными партнерами. В марте 2021 года краснодарское ООО «Трансформер Групп» (покупатель) заключило с китайской Changzhou Randa International Trade Co. (продавец) договор о поставке хромированной жести в РФ через Новороссийск. Продавец застраховал груз в пользу ООО в китайской Sunshine Property and Casualty Insurance Co., стоимость товара устанавливалась в $164,87 тыс., лимит ответственности превышал ее на 10%.

При выгрузке в Новороссийске обнаружилось нарушение целостности упаковки и порча товара. «Трансформер Групп» попросила страховщика выплатить возмещение, но не получила ответа и обратилась в арбитражный суд Краснодарского края — тот счел, что у него нет компетенции на разрешение спора. С этим согласились апелляция и кассация. В судебных актах поясняется, что в договоре не прописана подсудность, ответчик — иностранная компания, не имеет имущества в РФ и не ведет здесь деятельность, то есть нет «тесной связи спора с территорией РФ». Кроме того, в полисе страхования не указано место исполнения договора, а в его отсутствие споры о выплате рассматриваются по месту нахождения страховщика.

«Трансформер Групп» обжаловала эти решения в ВС, заявляя о наличии тесной связи с Россией, где должна быть исполнена «значительная часть обязательств». Дело передали в экономколлегию, которая отменила все решения. ВС пояснил, что отсутствие оговорки о подсудности не лишает сторону возможности обратиться в российский госсуд, если установлены «признаки тесной связи спорного правоотношения» с РФ. Истец подчеркивал, что по контракту и полису местом исполнения обязательств назван Новороссийск, а повреждения груза зафиксированы после его прибытия в российский порт.

Более того, поскольку страховщик заключил договор и определил такое место исполнения обязательств, он «фактически согласился с компетенцией арбитражных судов РФ» по спорам из договора, решила коллегия ВС. Бенефициаром выступает российская компания, а у страховщика, по заявлению истца, есть представительство в РФ, хотя и без формальной регистрации. Для определения международной компетенции судов государства по договорам страхования, отметил ВС, «традиционно используются альтернативные критерии», а именно место нахождения страховщика и его представительства, место нахождения застрахованного лица или бенефициара страхового полиса. Эти обстоятельства были проигнорированы нижестоящими инстанциями, поэтому спор направлен на новое рассмотрение.

«В нынешней ситуации» российский бизнес регулярно обращается за защитой в отечественные суды, где споров с участием иностранных лиц стало заметно больше, отмечает юрист Delcredere Ян Гончаров. По данным ВС, за первое полугодие число споров в арбитражных судах с участием иностранцев выросло на 60%, до 10,6 тыс. (см. “Ъ” от 6 октября).

В целом последняя практика ВС говорит о стремлении расширить юрисдикцию российских госсудов в спорах с иностранцами по контрактам, которые не содержат оговорку о подсудности, отмечает советник практики разрешения споров и расследований Level Legal Services Евгений Перкунов. Партнер Ingvarr Игорь Кокин согласен, что решение продолжает «концепцию правового протекционизма и развивает инструментарий» для возможности рассмотрения споров российских компаний с иностранцами в отечественных судах.

Это первое дело в ВС о подсудности споров с китайской компанией, что «весьма актуально с учетом поворота российского бизнеса на Восток», добавляет Евгений Перкунов. Пока в российских судах «нет обширной практики» по делам с организациями из КНР, уточняет партнер практики разрешения споров Stonebridge Legal Алексей Ядыкин.

Позиция ВС будет способствовать «стандартизации практики по применению концепции тесной связи», считает Игорь Кокин. Исходя из решения коллегии, добавляет Ян Гончаров, подтверждать «тесную связь» может в том числе наличие представителей в РФ в отсутствие официально зарегистрированного филиала. В данном случае истец застраховал груз в Новороссийске через агента страховой компании, что можно истолковать как представительство в России, поясняет он.

Но само по себе рассмотрение спора в РФ еще не гарантирует получение выплаты. Партнер коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова уточняет, что для принудительного исполнения российского решения в Китае потребуется признать его в китайском госсуде. У России с КНР есть договор о правовой помощи от 1992 года, который предусматривает взаимное признание судебных актов по гражданским и уголовным делам. Но это не означает беспрепятственного исполнения решений, предупреждает партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Мария Любимова уточняет, что китайский суд может отказаться привести решение в исполнение, если решит, что дело относится к его исключительной компетенции. «Система признания иностранных решений в Китае длительная, трудоемкая и весьма сложная»,— подчеркивает юрист.

С учетом позиции ВС на новом рассмотрении, скорее всего, арбитражный суд Краснодарского края признает свою компетенцию, полагают юристы. По мнению Евгения Перкунова, «возможность судиться дома» важна для бизнеса. «Но это не означает, что все споры с участием китайских страховых компаний автоматически будут рассматриваться в российских судах»,— уточняет Алексей Ядыкин. Решение коллегии применимо только при отсутствии в контракте оговорки о подсудности споров и при наличии тесной связи с РФ, подчеркивает Дмитрий Клеточкин. Чаще всего крупные иностранные страховщики предусматривают оговорку о разрешении спора в третейском суде, поясняет Ян Гончаров. По словам Алексея Ядыкина, стороны российско-китайских сделок выбирают, например, Гонконгский арбитражный центр либо арбитражные институты в РФ и материковом Китае.

Анна Занина, Екатерина Волкова