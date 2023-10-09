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Коммерсантъ FM
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«Хамас» опроверг переговоры по обмену пленными с Израилем

Представитель палестинского движения «Хамас» Хусам Бадран опроверг факт переговоров по обмену пленными с Израилем. По его словам, движение «занимается защитой населения путем борьбы с израильской армией».

«Сейчас не время говорить о переговорах по какой-либо сделке, будь то пленные или другое»,— сказал представитель «Хамаса» (цитата по «РИА Новости»), отвечая на вопрос о посредничестве Катара в вопросе обмена пленными.

Ранее сегодня китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на источник в «Хамасе» сообщило, что Катар выступает посредником в заключении срочного соглашения об обмене пленными между Израилем и «Хамасом». По данным агентства, «Хамас» был согласен выдать взятых в плен израильских женщин, если 36 палестинских женщин будут освобождены из тюрем.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В тот день в Израиле проходил фестиваль техно-музыки Nature Planet. Боевики «Хамаса» прибыли на фестиваль: 260 участников фестиваля убили, других взяли в плен. Некоторым удалось сбежать через пустыню.

Член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук говорил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Число погибших жителей Израиля в результате действий «Хамаса» превысило 800 человек. По данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Анастасия Ларина

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