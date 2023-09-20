Минэнерго: на Кубань направят топливо для ликвидации дефицита

В Краснодарский край и другие южные регионы РФ направят топливо для решения вопроса с его дефицитом. Об этом сообщил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в Госдуме, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сейчас ситуация с точки зрения поставок — есть еще проблемные отдельные моменты, мы по ним работаем. В частности, это ряд южных регионов, это Краснодар, Ростов, где мы сейчас работаем с нефтяными компаниями, чтобы дополнительный ресурс направить»,— отметил первый замглавы Минэнерго РФ.

Он подчеркнул, что ведомство в ближайшие дни примет радикальные меры для борьбы с «серым экспортом» нефтепродуктов. Они должны привести к снижению биржевых цен на топливо. Документы уже находятся в правительстве. По словам Павла Сорокина, за последние два дня стоимость бензина снизилась на 7%, дизеля — на 1,2%.

По данным Росстата, цены на бензин в Краснодарском крае за неделю увеличились на 0,65% (+0,37 руб.), на дизтопливо на 1,7% (+1,06 руб.). В Минэнерго считают, что дефицит топлива на Кубани связан с загруженностью железных дорог в период курортного сезона. Краснодарское УФАС проведет проверку ценообразования нефтепродуктов.

Татьяна Ручкина

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