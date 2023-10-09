Медведев: НАТО доигралось с поставками оружия Киеву, оно будет везде

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что НАТО «доигралось» с поставками западного оружия Украине и теперь оно применяется в конфликте Израиля и Палестины. По его мнению «коррумпированные власти Украины» и ранее торговали всем, что получали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках»,— написал зампред в своем Telegram-канале. «Ждите на черном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолеты из Киева»,— добавил господин Медведев.

Ранее на опубликованных кадрах у боевиков «Хамаса» были замечены западные образцы вооружений. После этого конгрессвумен США Марджори Грин в своем Telegram-канале призвала проверять серийные номера любого американского оружия, используемого «Хамасом» против Израиля. Она заявила, что, вероятно, оружие поступило из Украины или Афганистана.

ГУР Минобороны Украины при этом заявило, что это Россия передала боевикам «Хамаса» захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.

7 октября «Хамас» обстрелял израильскую территорию сотнями ракет. В ответ на это Израиль начал контртеррористическую операцию. В последствии Израиль объявил начало войны. Сегодня, 9 октября, Израиль заявил о восстановлении контроля над городами возле сектора Газа.

Подробнее о конфликте на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова