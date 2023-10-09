Женщина идет на работу

Клаудиа Голдин из Гарварда — исследовательница экономических механизмов, которые лежат в основе одного из главных социальных изменений XX века — массового выхода женщин на рынок труда. Ее работы — пример умения стройно мыслить об удивительно сложной системе, включающей трудовые контракты, социальные нормы, макроэкономическую динамику и демографические изменения, и одновременно тщательной работы с данными относительно конкретных передаточных механизмов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клаудиа Голдин

Фото: Brian Snyder, Reuters Клаудиа Голдин

Фото: Brian Snyder, Reuters

Они просты и изящны настолько, что их можно объяснять первокурсникам. Например, Клаудиа Голдин (в соавторстве с мужем Лоренцом Кацем) выяснила, что появление оральной контрацепции сделало возможным откладывание женитьбы и тем самым увеличило отдачу от получения высшего образования — трудно представить, что еще 60 лет назад на медицинских или юридических факультетах в США женщины составляли всего лишь 5% от всех студентов (сейчас — около половины). Ее работы про факторы гендерного разрыва в доходах, динамики неравенства зарплат при развитии новых технологий, механизмов дискриминации при отборе на работу не просто стали классикой, но фактически привели к появлению целой области экономических исследований гендерного неравенства, а сама Клаудиа Голдин, которая стала одной из первых женщин-экономисток, получивших полную профессорскую позицию в Гарварде, стала примером для следующих поколений. В этом смысле ее вклад в экономическую науку и экономическую профессию абсолютно фундаментален, а ее премия — полностью ожидаема и заслуженна.

Владимир Иванов, директор бакалавриата экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова