В Ульяновской области приняты поправки в бюджет на 2023 год

Поддержаны изменения в бюджет Ульяновской области на текущий год. Решение приняли большинством голосов депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области на заседании в понедельник, 9 октября. Об этом сообщает региональный парламент.

Фото: Законодательное собрание Ульяновской области

«Доходы областной казны в 2023 году увеличатся на 1,5 млрд руб. Таким образом, общий объем доходов составит 89,7 млрд руб., расходы – 98,7 млрд руб. Общая сумма налоговых и неналоговых доходов – 64,9 млрд руб.»,— говорится в сообщении.

Кроме того, решено, что дополнительные средства бюджета Ульяновской области будут направлены на поддержку ветеранов труда (498 млн руб.), реализацию закона о звании «Ветеран труда Ульяновской области» (436,4 млн руб.) и соцподдержку многодетных семей (90,1 млн руб.). Помимо прочего, на поддержку сельских педагогов региона в текущем году в областном бюджете предусмотрено 70,7 млн руб., на пособия на ребенка – 10,2 млн руб. и ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно – 8,7 млн руб.

Ранее Заксобрание Ульяновской области избрало председателей комитетов.

До этого стало известно о том, что комитет по аграрной политике в Законодательном собрании Ульяновской области возглавил Рамиль Хайруллин. А главой комитета по бюджету Ульяновского заксобрания была избрана Мария Шпак.

Георгий Портнов