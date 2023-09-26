Главой комитета по бюджету Ульяновского заксобрания избрана Мария Шпак

Мария Шпак стала председателем Комитета по бюджету и экономической политике Законодательного собрания Ульяновской области. Решение принято на заседании регионального парламента во вторник, 26 сентября, по итогам голосования парламентариев.

Ранее Мария Шпак руководила администрацией Чердаклинского района Ульяновской области. В сентябре текущего года по итогам выборов она вошла от партии «Единая Россия» в новый состав заксобрания Ульяновской области.

Ранее комитет по аграрной политике Заксобрания Ульяновской области возглавил Рамиль Хайруллин. В прошлом созыве регионального парламента он был заместителем председателя указанного комитета. В новом созыве этот пост занял Вячеслав Ковель от «Единой России».

Георгий Портнов