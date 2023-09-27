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Заксобрание Ульяновской области избрало председателей комитетов

Утверждены председатели и заместители глав комитетов Законодательного собрания Ульяновской области. Решение принято на втором заседании регионального парламента. Об этом сообщает областной Заксобр.

Фото: Законодательное собрание Ульяновской области

«Денис Седов избран председателем комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству, заместителем председателя – Андрей Седов»,— говорится в сообщении.

Кроме того, председателем комитета по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству остался Дмитрий Грачев. Его заместителем стал Артур Седов.

Также Сергей Шерстнев сохранил за собой руководство комитетом по социальной политике, госстроительству, МСУ и развитию гражданского общества. Его заместителем избран Сергей Беззубенков.

Главой комитета по природопользованию и экологии в региональном парламенте стал Вячеслав Ковель. Он также избран на пост заместителя аграрного комитета. Константин Анохин утвержден в качестве заместителя председателя комитета по природопользованию и экологии.

Ранее стало известно о том, что комитет по аграрной политике в Законодательном собрании Ульяновской области возглавил Рамиль Хайруллин. А главой комитета по бюджету Ульяновского заксобрания была избрана Мария Шпак.

Георгий Портнов

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