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Комитет по аграрной политике Ульяновской области возглавил Рамиль Хайруллин

Зампредседателя заксобрания Ульяновской области Рамиль Хакимов от КПРФ внес предложение назначить председателем комитета по аграрной и продовольственной политике директора ООО «Свинокомплекс интенсивного кормления Новомалыклинский» Рамиля Хайруллина от ЕР. Депутаты заксобрания единогласно одобрили предложение на заседании заксобрания во вторник, 26 сентября.

В прошлом созыве регионального парламента Рамиль Хайруллин был заместителем председателя указанного комитета. В новом созыве этот пост занял Вячеслав Ковель от «Единой России».

Ани Айвазян

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