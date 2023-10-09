Курс турецкой лиры к доллару обновил исторический минимум

Курс турецкой лиры достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару. По данным торгов, стоимость доллара превысила 28 лир. По состоянию на 8:56 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,73%, до 27,7425 лиры за доллар, следует из информации investing.com.

За последние 12 месяцев курс доллара к турецкой лире вырос более чем на 40%. Стремясь ослабить давление на валюту, турецкий Центробанк уже четыре раза повышал ключевую ставку. 21 сентября ЦБ объявил о повышении ставки сразу на 500 базисных пунктов, до 30%. В том же месяце курс турецкой лиры к доллару обновил минимум — тогда доллар превысил 27,5 лиры.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Турецкая ставка устремилась к новым вершинам».

Лаура Кеффер