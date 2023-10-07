Минобороны РФ: над Крымом сбита вторая за день ракета С-200

Сегодня, 7 октября, около 22:00 мск российские средства ПВО сбили над Крымом еще одну ракету ЗРК С-200, переоборудованную Украиной в ударный вариант, утверждает пресс-служба Минобороны России.

Ранее сегодня около 18:00 мск была сбита первая ракета ЗРК С-200. Ранее украинские военные уже предпринимали попытки ударить по полуострову подобными ракетами. В частности, об этом Минобороны сообщало 19 августа.

Вчера, 6 октября, Минобороны России сообщило об уничтожении у берегов Крыма безэкипажного катера ВСУ.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».